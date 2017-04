Westbrook supera el rècord de Robertson

Russell Westbrook està amb tanta confiança que aquesta matinada no només ha superat el registre històric del mític Òscar Robertson de triples-dobles sinó que, a més, ha fet el triple sobre la botzina des de més de nou metres per tombar els Nuggets a qui els complica el play-off. El base dels Thunder ha acabat amb 50 punts, 16 rebots i 10 assistències i els d'Oklahoma estan rendibilitzant els tres anys i els 85 milions de dòlars que va signar aquest estiu passat. De fet, en els vuit anys que portava Russell Westbrook a l'NBA havia fet 37 triples-dobles, menys que en tot aquest curs. I encara li resten dos partits per jugar. El rècord datava del curs 1961/1962 quan Robertson va aconseguir 41 triples-dobles amb unes mitjanes de 30,8 punts, 12,5 rebots i 11,4 assistències per partit. Aquella temporada van jugar 80 partits enlloc dels 82 d'ara. Westbrook porta 79 triples-dobles a la seva carrera i és encara lluny, això sí, dels 181 de Robertson, dels 138 de Magic Johnson o els 107 de Jason Kidd. Quant a la jornada Ricky Rubio no ha tingut el dia (1/10 tirs de camp) amb només dos punts tot i repartir 11 assistències. Curiosa estadística si tenim en compte que el darrer partit que Ricky va jugar contra els Lakers fa 10 dies va establir el seu sostre de punts (33). El tàndem Wiggins (41 punts) i Towns (40) no ha estat suficient per superar uns Lakers que han tingut a sis jugadors amb 10 punts o més anotats. Els Grizzlies de Marc Gasol (13 punts, 2 rebots i 5 assistències) han perdut contra els Pistons en un partit amb minuts molt repartits pensant ja en el play-off. Qui no aixeca el cap són els Cavs que han vist com els Hawks els remuntaven 26 punts en el darrer quart per acabar perdent a la pròrroga. El triple-doble de LeBron James (32+16+10) i els 45 punts de Kyrie Irving han estat insuficients. Finalment els Rockets de Harden (35+11+15) han superat els Kings en un partit amb festival ofensiu: 263 punts.