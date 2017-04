I 55 anys després...

Han hagut de passar 55 anys perquè un jugador, o més aviat una bèstia, fulminés el rècord de triples dobles en una temporada que tenia una llegenda com Oscar Robertson, que ara té 79 anys. Va ser la matinada passada, quan encara quedaven dos partits per acabar la lliga regular, quan Westbrook va decidir superar els 41 triples dobles que tenia l'exjugador dels Cincinnati Royals (1960-1970) i dels Milwaukee Bucks (1970-1974). I ho va fer amb rúbrica perquè no només va assolir el registre sinó que, a més, va ser capaç d'anotar un triple des de més de deu metres en el darrer segon que va enfonsar els Nuggets. Una autèntica estrella de l'NBA.

El que encara no és segur és que sigui escollit l'MVP de l'NBA perquè James Harden està acreditant també grans registres i, segons va dir amb veu alta ahir el president dels Rockets, ha ajudat més a guanyar el seu equip que no pas Westbrook. Però més enllà de tot el xou nord-americà, el que és espectacular són els registres d'aquest curs de l'estrella dels Thunder. Westbrook, que contra els Nuggets va arribar fins als 50 punts, 16 rebots i 10 assistències, té una curiositat: en les vuit temporades anteriors a la d'enguany havia sumat 37 triples dobles, menys que en tot aquest curs. L'estrella d'Oklahoma, que aquest estiu passat va signar un contracte de tres anys a 85 milions de dòlars, és lluny encara de Robertson pel que fa al total de triples dobles en una carrera. Westbrook n'ha fet ara 79, però al davant té encara mites com Robertson (181), Magic Johnson (138) o Kidd (107).

Quant a la jornada, mala nit per als catalans. Ricky va perdre contra els Lakers tot i els 41 punts de Wiggins i els 40 de Towns. El base del Masnou va fer 2 punts amb 1/10 tirs de camp tot i les 11 assistències. Marc Gasol també va perdre. Va anotar 13 punts i va atrapar dos rebots. Els Cavs es van deixar remuntar 26 punts en el darrer quart i van perdre en la pròrroga contra els Hawks tot i el gran partit de LeBron (32 punts, 16 rebots i 10 assistències) i els 45 punts d'Irving.