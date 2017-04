Els Celtics pispen el lideratge de l'Est als Cavs

Els Celtics depenen de sí mateixos per acabar líders de la Conferència Est. Si guanyen en el darrer partit contra els Bucks ho tenen assegurat. Sinó, hauran d'esperar una nou revés dels Cavs. Aquesta vegada els d'Isaiah Thomas (27 punts) no han fallat contra els Nets amb un bon treball col·lectiu i sis jugadors arribant o superant els 11 punts anotats. Els de Boston s'han aprofitat de la tercera derrota seguida dels Cavs a Miami on no hi guanyen des del 2010. Els vigents campions han tornat a repetir el mateix error que havien comès contra els Hawks. Si els d'Atlanta els van remuntar 26 punts al darrer quart i van acabar guanyant a la pròrroga, aquesta matinada han estat 10 punts els que ha aixecat els Heat per acabar superant els campions també en el temps extra. Pels de Cleveland han estat baixa LeBron James, amb molèsties al bessó, i Kyrie Irving, amb molèsties al genoll. El partidàs de Deron Williams (35 punts) ha estat insuficient. Pel què fa als catalans aquesta matinada només ha jugat Pau Gasol (7 punts i 13 rebots) que ha perdut amb els Spurs a la pista dels Blazers amb una cistella de Noah Vonleh a l'últim segon que s'ha trobat amb la pilota sota el cèrcol sol. Jugada absurda. L'estrella sorpresa ha estat Shabazz Napier (32 punts) davant les baixes de Lillard i McCollum. El tècnic Gregg Popovich ha fet rotacions i Leonard, Aldridge, Greeen o Parker no han superat els 20 minuts a pista. També derrota dels Warriors a l'Oracle Center amb 28 punts de Stephen Curry (6/8 triples) i 16 de Durant. No ha jugat Klay Thompson. Pels Jazz sis jugadors han fet dobles dígits en anotació amb 11 punts de l'exBarça Joe Ingles. De la resta de la jornada correctiu històric dels Bulls als Magic de 47 punts i els de Chicago que si guanyen als Nets a la darrera jornada seran al play-off. Els Pacers també han fet un pas endavant per lluitar pel títol en superar els Sixers amb 27 punts de Paul George. Els Wizards han tombat els Pistons amb 33 punts de Bradley Beal i els Rockets de James Harden (14) ha rebut un correctiu a la pista dels Clippers amb set jugadors amb 10 punts o més anotats.