Tres equips, dues places, un partit

S'han jugat 81 partits de fase regular des de l'última setmana d'octubre, però els Pacers (41-40), els Bulls (40-41) i els Heat (40-41) en necessiten un més per resoldre quins dos dels tres equips continuaran jugant a partir d'aquest cap de setmana quan comenci el play-off pel títol.

Després dels resultats de dilluns –triomf de tots tres, el més meritori, tot i que ni LeBron ni Irving van jugar, la de Miami contra Cleveland en la pròrroga (124-121) després de remuntar onze punts en el darrer quart–, el desenllaç arribarà aquesta matinada segons el resultat del Pacers-Hawks, el Bulls-Nets i el Heat-Wizards.

Els d'Indiana tindran un lloc entre els vuit millors de l'est si vencen o, en cas de derrota, si perden o bé els Bulls o bé els Heat –o tots dos, òbviament–. Per als Bulls, un triomf és classificació i una derrota és dir adeu a la temporada en cas que els Heat guanyin. Per als de Miami, l'escenari demana un triomf i una derrota o bé dels Pacers o bé dels Bulls. En els últims deu partits, Indiana i Miami tenen un 5-5 de balanç, mentre que Chicago acredita un 7-3 –només els Wizards el milloren en la conferència–. Quant als enfrontaments directes, els Pacers i els Bulls estan igualats (2-2), els Bulls tenen el desempat amb els Heat (2-1) i els de Florida amb els d'Indiana (2-1). En cas que entressin els d'Erik Spoelstra, el mèrit seria espectacular tenint en compte que van començar la temporada 11-30 –des del 17 de gener, 29-11.

El primer lloc