Els Spurs atropellen els Grizzlies (111-82)

Els Spurs han complert el pronòstic i s'han apuntat el primer partit de la sèrie. I ho ha fet amb una superioritat insultant. Els texans han atropellat els Grizzlies en un partit literalment sense història. I no serà perquè Marc Gasol ho hagi intentat impedir però un dia més ha quedat clar que el català està massa sol a Memphis -Conley (13 punts) i Randolph (6). El líder dels Grizzlies ha fet un primer temps memorable, dominador, brillant i històric on ha anotat 25 punts, el sostre de la franquícia en una primera meitat en un play-off. Però com era lògic quan la seva anotació ha baixat -al segon temps ha fet set punts- els Grizzlies simplement no han tingut opció. Marc Gasol ha acabat amb 32 punts -rècord personal en un play-off- amb una sèrie de 3/3 triples, 8/15 tirs de camp i 7/7 lliures en 33:34 minuts de joc. A més, ha atrapat cinc rebots i ha repartit dues assistències. El seu germà Pau, de nou sortint de suplent, ha jugat 24:53 minuts i ha anotat sis punts (2/2 triples), ha atrapat quatre rebots i ha donat una assistència. Quant al matx els Spurs no han patit gens i ràpidament han encarrilat el partit amb un segon temps sense emoció. Al tercer quart la diferència ha arribat a ser de 69-36. El millor, un dia més, ha estat Kawhi Leonard amb 32 punts amb 11/14 tirs de camp, secundat per Aldridge (20) i Parker (18). El segon partit de la sèrie tornarà a ser a San Antonio. Els Cavs han patit el què no està escrit per sumar el seu primer triomf. Paul George (29 punts) ha fet creure als Pacers amb el triomf i tot i anar sempre per darrera en el marcador des del segon quart s'ha arribat amb igualtat al tram final. Miles però ha errat el tir que podria haver donat la gran sorpresa. LeBron James ha estat l'home decisiu que necessiten els de Cleveland (32 punts) amb Irving (23) com a reforç. La sèrie més emocionant però s'ha viscut a Los Angeles on el jugador dels Jazz Joe Johnson ha anotat a l'últim segon en una penetració evitant el tap de Crawford i Jordan. Els de Utah s'han sobreposat a la lesió de Rudy Gobert només començar el matx. Griffin (26 punts i 7 rebots), insuficient. L'altre sorpresa ha estat a Toronto on ja no és notícia que perdin el primer assalt perquè porten una sèrie d'1 victòria en els 12 primers partits que han disputat fins ara. Els Bucks han dominat sempre amb Antetokounmpo com a protagonista (28 punts) i sis jugadors arribant o superant els 11 punts. Pels de Toronto DeRozan (27+8) i Ibaka (19+14) no van trobar en Lowry la seva gran referència en un partit gris (2/11 tirs de camp). D'altra banda, notícia tràgica per Isaiah Thomas. La seva germana Chyna (22 anys) ha patit un accident de trànsit i ha mort, una situació complicada abans d'arrencar el play-off els Celtics. A hores d'ara no sé sap si Thomas jugarà el primer partit contra els Bulls.