Cruz i Mondelo toquen el cel

Per a Lucas Mondelo és la segona Eurolliga, ja que l'havia guanyat en el seu primer any en el Perfumerías Avenida (2011), quan acabava de deixar l'Olesa. El també seleccionador espanyol ha guanyat lligues a la FEB i a la Xina i un europeu de seleccions (2013), a més d'una plata en el mundial (2014) i en els Jocs Olímpics (2016), que és el màxim a què podran aspirar els europeus mentre els Estats Units hi competeixin amb les millors jugadores. Aquesta mateixa limitació té Anna Cruz, que encara té pendent guanyar un europeu –es va perdre el del 2013– i, en canvi, era en les seleccions espanyoles del 2014 i 2016. Però en contrapartida l'escorta de Badalona té un anell de la WNBA (2015, amb les Lynx de Minnesota), a més de la final de l'estiu passat. A Europa, Cruz havia estat en bons equips (Rivas, Nadejda) però que no podien aspirar a guanyar l'Eurolliga.