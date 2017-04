Els Rockets arrasen i els Warriors pateixen

La primera batalla entre els Rockets i els Thunder ha estat un monòleg pels de Houston (118-87). El cara a cara entre els dos possibles MVP no ha tingut color perquè James Harden ha liderat els seus amb 37 punts, 7 rebots i 9 assistències. Els texans han trencat el partit al segon temps amb un parcial de 59-33 ofegant els d'Oklahoma. L'home del triple doble Russell Westbrook aquesta vegada no ha tingut la nit (22 punts, 11 rebots i 7 assistències). I dues dades a tenir en compte: 9 pèrdues i ha fet 6/23 tirs de camp. L'exBarça Abrines no ha anotat cap punt en 20 minuts de joc. Pel què fa als Warriors en el primer assalt l'home clau no ha estat ni Stephen Curry, ni Kevin Durant ni Klay Thompson. El salvador ha estat Draymond Green (121-109) que ha aparegut quan els Warriors pitjor ho estaven passant. L'estadística del totterreny de Steve Kerr ho diu tot: 19 punts, 12 rebots, 9 assistències, 5 taps i 3 recuperacions. Els californians han patit perquè la societat McCollum i Lillard s'han posat d'acord en fer un partit increïble. De fet han aconseguit un registre de rècord: han anotat entre els dos 48 dels 56 punts del seu equip al descans (56-56). Lillard portava 27 punts amb accions imparables i McCollum 21. Al primer quart per exemple, entre els dos jugadors portaven 24 dels 27 punts dels Blazers i la resta de l'equip havia fet 1/11 en tirs de camp. El darrer quart ha començat també igualat (88-88) però l'aparició en escena de Green ha acabat d'enfonsar uns Blazers que han deixat clar que volen donar guerra a la sèrie. D'altra banda, els Celtics han patit el primer revés del play-off (102-106). Ho han fet al TD Garden amb un Jimmy Butler imparable (30 punts i 9 rebots) i amb quatre companys més arribant o superant els 11 punts. Mirotic ha fet quatre punts. Però totes les mirades han estat centrades en Isaiah Thomas que la passada matinada va perdre a la seva germana Chyna (22 anys) en un accident de trànsit però tot i així ha volgut jugar. I tot i voler dedicar-li la victòria la seva actuació (33 punts, 5 rebots i 6 assistències) no ha estat insuficient. La diferència en l'aspecte rebotejador ha estat la clau perquè els de Chicago han atrapat 17 captures més (36-53). Els de Boston perden el factor pista.