Els Bulls assalten un TD Garden en xoc

En un esport de precisió com el bàsquet, l'estat anímic és clau per tenir capacitat de prendre ràpidament bones decisions i encert en el tir. Però a Boston precisament va coincidir el primer assalt de la sèrie amb un estat de xoc general per la mort de la germana de l'estrella local, Isaiah Thomas, en un accident de trànsit només 24 hores abans. L'ídol dels Celtics no va voler faltar a la cita, però la prèvia va estar carregada d'emocions amb un minut de silenci molt dur. I en aquest escenari els Bulls van saber treure'n profit per plantar cara des del salt inicial i, en un final igualat amb Butler com a estrella (30 punts), va acabar rematant la feina i trencant el factor pista. D'altra banda, els Warriors van patir el que no està escrit per tombar els Blazers, que van trobar en el tàndem Lillard-McCollum el malson californià. Fins al descans, entre tots dos van anotar 48 punts dels 54 que havia anotat el seu equip. Però en el darrer quart va aparèixer Green per sentenciar. I a Houston no hi va haver història entre els dos candidats a MVP. Harden (37 punts, 7 rebots i 9 assistències) va estar sublim contra Westbrook (22 punts, 11 rebots i 7 assistències), que no va fer cap triple doble. Els de Houston van rematar la feina en el segon temps amb un parcial de 59-33.

121

WARRIORS (1):

Curry (29), Thompson (15), Durant (32), Pachulia (4), Green (19) -cinc inicial-, Iguodala (2), McGee (6), Livingston (2), Clark (12), West, McCaw i McAdoo. 32/54 de dos. 11/27 triples (3 Curry, 3 Green, 2 Durant, 2 Clark i 1 Thompson). 24/28 lliures. 45 rebots (12 Green) i 26 assistències (9 Green).

109

BLAZERS (0):

Mcollum (41), Lillard (34), Turner (12), Harkless (11), Vonleh (2) -cinc inicial-, Aminu, Crabbe (3), Napier (3), Leonard i Connaughton (3). 29/63 de 2. 11/30 triples (4 McCollum, 3 Lillard, 2 Turner, 1 Harkless i 1 Crabbe). 18/22 lliures. 38 rebots (10 Turner) i 15 assistències (4 Turner i 4 Vonleh).

PARCIALS:

31-27, 25-29 (56-56); 32-32 (88-88) i 33-21 (121-109).

118

ROCKETS (1):

Harden (37), Ariza (4), Anderson (4), Capela (14), Beverley (21) -cinc inicial-, Nene (15), Williams (11), Gordon (8), Harrell (1), Brown (3) i Williams. 35/58 de dos. 10/33 triples (4 Beverley, 3 Harden, 2 Gordon i 1 Brown). 18/26 lliures. 56 rebots (12 Anderson) i 21 assistències (9 Harden).

87

THUNDER (0):

Westbrook (22), Roberson (18), Adams (6), Gibson (5) Oladipo (6) -cinc inicial-, Grant (10), Abrines, Kanter (8), Christon (5), Cole, Sabonis (4) i McDermott (3). 21/52 de 2. 9/29 triples (4 Roberson, 3 Westbrook, 1 Christori i 1 McDermott). 18/23 lliures. 41 rebots (11 Westbrook) i 19 assistències (7 Westbrook).

PARCIALS:

27-29, 32-25 (59-54); 30-20 (89-74) i 29-13 (118-87).