Es reprèn la funció

S'han jugat 240 partits i el 19% s'han decidit per un tir, per tres o menys punts; el 35%, per un màxim de cinc, i el 63%, per menys de deu. S'han jugat 240 partits en una fase regular superlativa, la millor lliga que s'ha vist mai a Europa, en la qual, afortunats els aficionats, el millor està encara per descobrir. Qui jugarà la final a quatre, per exemple, un enigma que a partir d'avui se simplifica.

CSKA-Baskonia

La primera sèrie en dansa (19 h) enfronta dos dels quatre equips amb una velocitat de pas més elevada. Si bé, com passa en totes les eliminatòries, cada equip va guanyar un partit en la fase regular, la iniciativa de partida pertany al vigent campió: per De Colo i Teodosic, per com interpreten el sistema els altres jugadors i per l'harmonia i la contundència defensiva de les quals Itoudis ha dotat l'equip –cap provoca tantes pèrdues (20) al rival. Tot i que el Baskonia pot jugar a tot drap, serà la seva capacitat per amortir el ritme el que li elevarà les possibilitats per competir.

PAO-Fenerbahçe

En directe per Esport3 (19.55 h), el cara a cara més igualat arrenca avui. Dos conjunts que maduren els atacs i que busquen el joc desorganitzat només per consolidar superioritats des del rebot o la recuperació, el Panathinaikòs i el Fenerbahçe gairebé han fet xifres calcades en el trajecte. Per a Xavi Pascual l'avantatge de camp ha estat un regal enverinat, perquè, si no hi ha res de nou, per primera vegada en la temporada Zeljko Obradovic i Josep Maria Izquierdo podran disposar de tots els jugadors importants en bones condicions físiques. El triple i el joc ample dels pivots grecs o el joc enfonsat i acotat dels pivots turcs?

Olympiacòs-Efes

L'ordre i la previsió contra el desconcert i els límits difosos. Cap eliminatòria enfronta dues maneres d'entendre el joc tan oposades. Al conjunt del Pireu no hi ha secrets i, des de la defensa de xoc, sense pressa però sense pausa, el cartabó traça el camí per on assaltar la cistella rival. Per contra, l'Efes de Perasovic i Agustí Julbe és un equip que ha fet de l'imprevist el seu modus operandi. Pot jugar tres, quatre i cinc partits dins d'un mateix duel, sempre amb pols d'inspiració diferents i aleatoris, fet que en cap altre equip és tan notori, fa que les seves possibilitats d'èxit tinguin a veure quasi exclusivament amb si mateix.

Madrid-Darussafaka