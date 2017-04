Kawhi Leonard situa el 2-0 pels Spurs (96-82)

Kawhi Leonard s'ha emportat tot el protagonisme del segon assalt de la sèrie entre els germans Gasol. L'estrella dels texans s'ha enfilat fins els 37 punts en una nova exhibició amb un encert impecable des de la línia de tirs lliures (19/19) i liderant el segon triomf dels Spurs que evidencien que els Grizzlies arriben massa justos de forces en el play-off i pensant més en les vacances. Ha estat un partit discret de Marc Gasol que ha acabat amb 12 punts, 6 rebots i 3 assistències en 38:54 minuts de joc però ha tingut mals percentatges de tir (4/15 llançaments de camp). El millor dels de Memphis ha estat Mike Conley amb 24 punts secundat per Zach Randolph (18). Pels Spurs Pau Gasol ha contribuït perfectament un dia més en el seu paper sortint de suplent amb 10 punts i, de nou, amb encert en el tir exterior (2/2 triples). El gran dels germans Gasol ha jugat 29:53 minuts on ha atrapat també 5 rebots i ha donat dues assistències. Ara la sèrie canvia d'escenari i es jugarà a Memphis amb poques esperances de remuntada tot i que els Grizzlies volen sumar alguna victòria davant la seva afició abans de tancar el curs. També hi ha hagut segon partit de la sèrie entre els Cavs i els Pacers. Si el primer partit va tenir màxima igualtat en aquesta segona batalla els vigents campions no han patit tant per superar els d'Indiana tot i estar lluny encara del nivell que s'espera d'ells. Els tres puntals dels de Cleveland han fet un pas endavant i han estat imparables. Kyrie Irving ha recordat el jugador que va ser decisiu en les finals de l'any passat amb 37 punts i al seu costat Kevin Love (27 punts i 11 rebots) i LeBron James fregant el triple doble (25+10+7) han fet inútil el gran partit de Paul George (32).