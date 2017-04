Primer pas del Sant Adrià

Mai es fàcil disputar el primer partit d'una fase final. Però l''Snatt's Sant Adrià va superar ahir amb nota la prova del debut i va fer el primer pas per assolir l'objectiu amb el qual ha viatjat cap a Lleó, l'ascens a la Lliga Femenina.

Si bé el resultat final pot portar a l'equívoc, el partit no va ser cap bassa d'oli i el Cortegada era ben viu a les acaballes de tercer parcial (31-29, 28'). Però en el darrer, una variant defensiva (zona 2-3) i la major rotació i fons d'armari de l'equip barceloní –en el gallec, quatre peces van participar per sobre els 30 minuts– van permetre trencar definitivament el partit. Aquí, també hi va tenir el seu pes la irrupció d'Ítziar Llobet, que va anotar nou punts en l'estrebada dels seus en l'arrencada de l'últim període: 11-0 de parcial i del 33-29 (30') al 44-29 (34'). El rival no va tenir ja capacitat de reacció, condicionat pel desencert en tirs de camp (30%) i en els lliures, també.

Avui, les de Jordi Vizcaíno tornen a obrir la jornada, contra el Ciudad de los Adelantados canari. Si vencen i també ho fa el Leganés, ja tindrà assegurat el bitllet per al partit decisiu, diumenge.

