Marc, millor que Pau i els Grizzlies s'estrenen en la sèrie

Els 66 punts que van sumar Mike Conley, Marc Gasol i Zacho Randolph van ser determinants perquè els Grizzlies de Memphis guanyessin per 105-94 els Spurs de San Antonio en el tercer partit de l'eliminatòria de la primera ronda de playoffs de la Conferència Oest. El mitjà dels Gasol aquesta vegada va ser millor que el seu germà gran, Pau, i va aportar 21 punts i sis rebots. Marc va romandre 36 minuts damunt la pista i va anotar 8 de 14 tirs de camp, inclosos els dos intents de triple que va fer, i 3 de 4 des de la línia de personal. A més, va capturar cinc rebots defensius, va donar tres assistències, va posar un tap i va perdre només una pilota. Qui va liderar l'atac dels Grizzlies va ser, però, el base Mike Conley, que va anotar 24 punts i va donar vuit assistències i va superar Tony Parker, que no va anotar cap punt en 19 minuts. Per la seva banda, Randolph, que va sortir de titular, va dominar el joc interior amb 21 punts i vuit rebots que van marcar la diferència a favor de l'equip de Memphis, que va decidir el partit en el tercer període amb un parcial de 31-17.

Aquesta vegada els suplents dels Spurs no van fer una bona aportació i Pau Gasol no va ser el sisè home que necessitava el seu equip per iniciar la remuntada, com ho demostra el seu mediocre registre ofensiu de sis punts en 27 minuts. El més gran dels Gasol va anotar 2 de 9 tirs de camp, va fallar els dos intents de triple, i va encertar només 2 de 4 des de la línia de personal.

Aquest triomf permet els Grizzlies trencar una ratxa de deu derrotes consecutives en partits de la fase final davant els Spurs i deixa l'eliminatòria 2-1 a favor de l'equip de Texas, que té l'avantatge de camp en la sèrie. Per altra banda, l'entrenador dels Grizzlies, David Fizdale, que havia estat multat amb 30.000 dòlars per l'NBA per les fortes crítiques que va abocar sobre la tasca dels àrbitres del segon partit, aconsegueix la seva primera victòria en uns playoffs. El quart partit de la sèrie es jugarà de nou el dissabte al mateix escenari del FedExForum de Memphis.

