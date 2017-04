Qui els ha vist i que els veu

L'últim cop que es van veure les cares va ser ja fa més de dos mesos en els quarts de copa, a Vitòria. Llavors, el Barça Lassa es va imposar sense estridències (82-70) –cauria l'endemà en les semifinals– i l'Unicaja deixava la cita transmetent la sensació d'equip desdibuixat.

Avui, mentre els de Bartzokas continuen el seu titubeig per la competició, els verds viuen el seu moment més dolç de la darrera dècada. El títol de l'Eurocopa ha revitalitzat l'entitat, l'afició i l'equip, que, amb l'objectiu més que cobert –bitllet per a la propera Eurolliga inclòs–, se sent capaç de tot en la fase decisiva del curs. El que fa l'estat d'ànim...

A l'equip malagueny, totes li ponen ara. De fet, es planta al Palau després d'atonyinar en tan sols quatre dies, a la seva pista, el MoraBanc (+24) i l'Iberostar (+21), i amb tot el roster sa i activat, cadascú amb el seu rol aportant a la causa col·lectiva. Fins i tot Lafayette, a qui el tècnic dona minuts amb vent a favor per no perdre'l. I al davant de tot, Joan Plaza, que ha passat d'estar més que qüestionat –en la copa, se'l veia fora del club i el nom de Txus Vidorreta sonava cada cop més en l'entorn verd– a veure's més que reforçat, si bé té un any més de contracte. Això sí, pot rebre propostes de clubs capdavanters, i més ara que el seu agent és Misko Raznatovic.

La creença en les seves forces es va reforçar a mesura que passava sèries en l'Eurocopa, totes amb factor pista en contra. Tot això, superant moments de dificultat –aparicions cabdals d'Alberto Díaz, des de la defensa, contra el Bayern i el València– o els problemes físics de peces clau (Musli i Nedovic). Aquest darrer fet va donar minuts i pes a altres elements, com és el cas d'Omic, Smith i Fogg, que respondrien a gran nivell. Res, ni l'exhibició de Carlos Suárez, però li hauria servit per alçar al títol si el València no hi hagués contribuït amb el seu col·lapse gegantí en l'últim quart del tercer partit, a la Fonteta. El seu mèrit va ser veure l'escletxa i abocar-s'hi de cap.

Ara, un cop certificat el seu pas matemàtic al play-off de la Lliga Endesa, té a l'abast acabar la fase regular entre els quatre primers i ser cap de sèrie a quarts, ja que, a més de la cita d'avui, ha d'anar a Vitòria. I tot això sense tenir cap mena de pressió. Compte.