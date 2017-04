La Penya treu de la pista al Bilbao (82-55)

El Divina Joventut ha fet avui el millor partit de la temporada contra un Bilbao que s'estava jugant el play-off en el darrer partit de Jordi Villacampa en la presidència de l'entitat. Els verd-i-negres han fet una exhibició sense precedents amb la màxima diferència de la temporada (82-55) -l'anterior millor victòria havia estat contra el MoraBanc (74-59)- i fa un pas clau per la permanència. Els de Diego Ocampo han fet un partit rodó manant des del salt inicial i sense donar opció. Al primer quart la Penya ja dominava de nou punts de diferència (19-10) i a partir de llavors ha estat un autèntic monòleg amb intensitat defensiva, ofegant els principals puntals del Bilbao i sent sòlids en atac. Al descans semblava tot trencat (39-22). Al segon temps s'esperava una reacció del Bilbao però ràpidament s'ha vist que la Penya no deixaria escapar una oportunitat així. Els verd-i-negres van agafar més de 20 punts (53-32) amb el pitjor Àlex Mumbrú de sempre (1/14 tirs de camp). Al final la rúbrica la van posar Nogués anotant dos punts després d'una temporada dura per les lesions i Lapornik, que portava quatre partits sense jugar, que va anotar un triple a l'últim segon de partit.