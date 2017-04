Un Barça Lassa desconegut

Un nou Barça. Això va semblar ahir l'equip de Bartzokas. Malauradament, un Barcelona desconegut fins ara. El bon rendiment i les sensacions ofertes al Palau contra l'Unicaja (89-70) van ser justament tot el contrari del que s'havia vist fins ara enguany. Els locals van aixafar el rival en un enfrontament estadísticament molt notable, i van recuperar amb suficiència l'average de sis punts de l'anada. A més, van certificar encara més la seva classificació per al play-off (la derrota del Bilbao al matí ja ho havia confirmat matemàticament).

Val a dir que els malaguenys ho van posar ben fàcil, esborrant-se gairebé del partit des del salt inicial. I és que el conjunt blaugrana no va necessitar anar a la línia de tir lliure en tota la primera part per anotar 49 punts al descans contra un rival que només havia fet quatre faltes. Massa tous. Rice, Tomic i companyia ho van aprofitar per fer caixa i trencar el partit ja al final del primer quart i en l'inici del segon amb un 11-0 (30-20). Abans, festival triplista entre els dos equips especialistes de la lliga: set triples (3 de Rice) en els primers quatre minuts de partit gairebé consecutius de Barça i Unicaja.

Les només dues pèrdues fins a la mitja part (49-35) dels locals també van ser una dada clau per explicar l'exhibició de potser el millor Barça de la temporada (70% en tirs de dos al descans), que va regalar tres assistències de fantasia de Navarro, Tomic (immaculat al descans amb 7/7) i Rice.

Ja en la segona meitat, dos parcials de 8-0 van acabar d'enfonsar un equip andalús força entregat i apàtic (17 pèrdues), que van donar al Barça Lassa la màxima diferència del partit als nou minuts del tercer període (67-46, +21). En el darrer quart, els triples de Koponen, el domini de Tomic (32 de valoració amb 20 punts, 7 rebots i 9/10 en tirs) i poc més. Tant de bo hi hagi continuïtat. Sobretot per assegurar el factor pista, clau en el play-off.