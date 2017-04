Villacampa té el seu millor Sant Jordi

Jordi Villacampa va tenir ahir el millor regal del seu sant el dia en què es va acomiadar com a president del Joventut després de 18 anys en el càrrec. Feia quatre anys que la Penya no aconseguia una victòria de més de 27 punts. Ens hem de remuntar a l'Estudiantes-Penya del curs 2012/2013, quan els de Salva Maldonado van guanyar de 37 punts (75-112). Els de Diego Ocampo literalment van atropellar un rival que en cap moment va tenir possibilitats, perquè des del minut cinc el partit va ser un monòleg de la Penya. Amb aquesta victòria, la Penya fa un pas transcendental en la seva lluita per evitar el descens i, dels tres partits que li resten –a Vitòria, a Badalona contra el Manresa i a la pista del Madrid–, si en guanya un, virtualment estarà salvat. De fet, el curs passat el Manresa es va salvar en una lliga de 18 equips amb 10 victòries, les que ara mateix tenen els badalonins.

El partit va començar amb una gran defensa sobre Tabú i Mumbrú. Ràpidament els bascos, que estan jugant-se la vuitena posició de play-off amb el MoraBanc, van veure com es carregava de faltes Eric, però sobretot notaven que un dels seus jugadors referents no tenia el dia. Àlex Mumbrú va fer, segurament, el pitjor partit de tota la seva carrera, amb dos punts i una estadística increïble: 1/14 tirs de camp. La penya ja dominava al descans de 17 punts (39-22), amb una exhibició defensiva i ofegant els punts forts en atac del Bilbao. En el segon temps es preveia un canvi de xip dels de Carles Duran, però va ser tot al contrari.

En el tercer quart l'aparició en escena de Bogdanovic –2 punts fins al descans, amb 0/3 triples)– va servir per trencar el matx amb tres cistelles seguides que van portar la diferència per sobre dels 20 punts (53-32). A partir de llavors, un recital verd-i-negre, davant la sorpresa general. Només Dimitrijevic es va quedar sense anotar en un bon treball col·lectiu. El partit va ser tan plàcid que, al final, sense estar-hi acostumats aquesta temporada, Ocampo va donar minuts a Nogués, castigat per les lesions aquesta temporada, i també a Lapornik, que feia quatre partits que no jugava i que va anotar un triple en l'últim segon. Un Sant Jordi, doncs, complet a Badalona.