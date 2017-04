Històric Femení Sant Adrià

Un any després de perdre el tren de la Lliga Femenina en caure contra l'Araski, ahir el Femení Sant Adrià va fer el pas que li faltava: ja és equip de la màxima categoria estatal, on no havia estat fins ara. És la rúbrica al bon treball que està fent l'entitat des de fa uns anys en bàsquet de formació, en què és el gran referent ara mateix de l'Estat espanyol, i les nenes s'han anat fent grans i són la base de l'èxit d'aquest curs, dirigides per Jordi Vizcaino.

Juntament amb les adrianenques, també va assolir l'ascens l'Estudiantes, que va superar el Coregada després de remuntar set punts en el tram final, quan perdia 57-50, però va acabar guanyant 57-60 amb un parcial de 0-10 final. L'Estudiantes torna a la Lliga Femenina, on ja havia estat fa un temps.

El matx va ser igualat fins al 23-25, quan les adrianenques van fer una estirada fins a la màxima diferència amb un triple de Llobet (23-30) després del temps mort de les madrilenyes. Però les catalanes ja s'havien tret la pressió del damunt i van continuar ampliant la diferència per obtenir 14 punts de renda contra un Alcobendas superat per tots costats (25-39). Al descans, la renda era favorable a les adrianenques (31-44).

En el segon temps el domini de l'Snatt's Femení Sant Adrià va ser absolut. Semblava que no tocaria patir, però en el darrer quart, tot i arribar-hi amb 43-53, els nervis, el cansament i la pressió van fer que es fallés molt a tots dos costats. A 2:18 del final l'Alcobendas es va situar a tres punts (53-56). Però llavors l'encert en els tirs lliures, aprofitant que les madrilenyes eren en bonus de faltes, va decantar la balança. Sant Adrià de Besòs tindrà bàsquet d'elit el curs vinent.