Alminaite hi arriba a temps

La previsió optimista s'ha complert i Kristina Alminaite formarà part de l'equip de l'Spar Citylift Girona que aquest migdia marxa cap a Salamanca per jugar demà el primer partit de la final de la Lliga Femenina. La jugadora va rebre l'alta ahir mateix i d'aquesta manera Èric Surís tindrà les deu jugadores disponibles, a diferència del que va passar en la semifinal contra l'Araski. quan l'Uni va haver d'afrontar el primer partit sense dues jugadores, Alminaite i Ibekwe. En el segon va reaparèixer la nigeriana però, encara amb poca confiança per l'esquinç de turmell que s'havia fet, va tenir un paper secundari.

La pivot lituana (2,05, 1991), el sostre de la lliga, es va fer un trencament al soli de la cama esquerra ahir va fer tot just dues setmanes. No era una ruptura gran, però la zona sí que és delicada, i encara més en una jugadora de la seva alçada i morfologia. S'ha seguit un tractament molt conservador, sense forçar el més mínim durant aquestes dues setmanes, que ha servit perquè l'ecografia que se li va fer ahir posés de manifest que el múscul torna a tenir una estructura sana.

Alminaite estarà disponible, però una altra cosa és en quin grau podrà ajudar l'equip. Viatjarà a Salamanca havent fet només l'entrenament d'aquest matí i quan l'equip torni a Girona dijous serà l'única que no tindrà la tarda lliure, perquè haurà de continuar el seu procés de recuperació i millora física, ja que l'objectiu essencial és garantir que estigui a punt per al segon partit, dissabte, i per al tercer, si n'hi ha.

Se sap que avui no estarà al cent per cent i per això, si Mima Coulibaly no té problemes de faltes, Alminaite jugarà el mínim imprescindible. Però hi serà, i la seva presència donarà a Èric Surís la possibilitat de substituir la seva cinc titular (Coulibaly) per una altra jugadora tan interior com la maliana, tot i que d'un perfil diferent.

Dit d'una altra manera, quan Ortega faci descansar Erika de Souza (35 anys i 23 minuts de mitjana) i posi en pista Laura Gil, Surís es podrà plantejar asseure Coulibaly (27 anys, 23,5 minuts) i utilitzar la rotació d'Alminaite o bé confiar en Spanou com a jugadora més interior.

Amb Alminaite s'igualen les rotacions de jugadores grans. Ortega disposa de dues aleres pivots (Milovanovic i Elonu) i dues pivots (De Souza i Gil). Les parelles de Surís són Coulibaly-Alminaite i Spanou-Peters, amb l'afegit de la polivalència d'Ibekwe, que dota l'Spar de més producció des de la pintura.