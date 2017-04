Els Warriors de Curry, per la via ràpida

Amb una nova actuació estel·lar de Stephen Curry, els Golden State Warriors han escombrat els Trail Blazers a Portland (103-128) i han sentenciat la sèrie per quatre victòries a zero. En els altres dos partits de la matinada, els Hawks han igualat a dues victòries l'eliminatòria amb els Wizards i els Raptors de Toronto han agafat avantatge (3-2) sobre Milwaukee.

Stephen Curry ha tornat a elevar la seva figura i, amb 37 punts, ha liderat novament l'atac dels Warriors, que s'han imposat com a visitants (103-128) a la pista dels Blazers en el quart, i definitiu, partit d'una eliminatòria que l'equip de San Francisco s'ha emportat per un contundent 4-0. Curry, que ha superat els 30 punts per segon partit consecutiu, s'ha permès el luxe de descansar en l'últim quart, perquè el seu equip ha anotat 45 punts en el primer. Els Warriors esperaran ara el proper rival, que sortirà del guanyador de la sèrie que disputen Los Angeles Clippers contra els Jazz d'Utah (2-2).

A Atlanta, Paul Millsap ha aportat 19 punts, nou rebots i set assistències perquè els Hawks guanyin els Wizards (111-101) i empatin l'eliminatòria a dues victòries. A Toronto, Norm Powell ha aconseguit la seva millor marca com a professional i ha liderat l'atac dels Raptors en la seva victòria (118-93) sobre els Bucks de Milwaukee en el cinquè partit de l'eliminatòria, que ara dominen per 3-2.