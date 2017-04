“Ni en el millor somni ho hauria imaginat”

Visiblement emocionat, Jordi Villacampa va tancar ahir una etapa de 18 anys com a president del Joventut: “Ni en el millor dels meus somnis hauria pensat arribar fins aquí quan vaig arribar amb 13 anys a la Penya, el millor club en formació i valors.” Ho va fer amb un discurs abans de la junta general d'accionistes.

Amb la presència dels capitans, Albert Ventura i Sergi Vidal, en una sala de premsa del Palau Olímpic plena a vessar, el fins ahir màxim responsable verd-i-negre va començar fent una crítica de la seva gestió: “No he estat capaç de connectar amb la ciutat, tot i que ho hem intentat convidant totes les entitats, però no ho hem fet bé. Tampoc hem sabut explicar les coses, perquè la gent m'ha parlat de transparència i hem patit massa en silenci estant a la fiscalia, a antifrau... però hem aguantat com campions.” Villacampa també va voler posar èmfasi en una situació que no li agrada: “Marxo amb la sensació que cada any salven la Penya... i no és així. Tot ens ho hem treballat nosaltres, mai hem tingut diners públics directes, les operacions que hem fet sempre han estat bones per a la ciutat i per al club, mai ens han donat res a canvi de res, i sí alguna cosa a canvi d'alguna cosa.” Pel que fa a l'aspecte social, també es va lamentar per altres temes: “No hem sabut fer créixer les penyes ni liderar el bàsquet de la ciutat, i fins i tot el president d'un club de la ciutat –fent referència al Sant Josep– ens ha portat a fiscalia.” També va fer una crítica a la situació que ha viscut la Penya amb l'explotació del Palau Olímpic: “No hem aconseguit amb la regidoria d'Esports poder fer actes en dos anys, i és error nostre.” En la part positiva Villacampa va inflar el pit amb el bàsquet de base: “Hem estat impressionants, som referents en formació arreu de l'Estat, i això ens dona una identitat que no té cap club, tot i que cada vegada hem de vendre més joves i és més difícil. Però aportem el 25% dels jugadors estatals a l'ACB.”

Elogi a l'afició