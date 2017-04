La desfeta final

La tretzena derrota consecutiva lluny del Nou Congost, ahir a Màlaga, és la que va certificar que l'ICL Manresa acabarà la temporada en places de descens. El conjunt bagenc, que se situa amb un balanç de 4-24, ja no pot atrapar el Tecnyconta Saragossa, primer equip que avui estaria salvat amb un 9-19 i amb el qual encara ha de jugar, perquè només li queden per disputar quatre partits més: contra el Madrid, la Penya, l'esmentat Saragossa i l'Iberostar.

El conjunt d'Ibon Navarro va competir bé durant 25 minuts contra l'Unicaja malgrat les pilotes perdudes i els problemes per tancar el rebot, però la inspiració de Fogg en el tram final del tercer quart el va acabar desmuntant.

Inicialment, el necessari desgast en l'execució de les accions per entrar bé en el partit no va donar els rèdits esperats i les primeres pilotes perdudes, set en sis minuts, van obligar Navarro a parar el partit (15-8, 6'). La reacció va ser contundent, amb tres triples seguits de Tomàs (15-17) i els punts a camp obert de Trapani (20-25). Tot, des de la determinació defensiva. Després, en plena dinàmica de rotacions, el desencert va minar la qualitat de l'atac i les enormes dificultats per tancar el rebot defensiu –en la cistella pròpia, set per a l'ICL i deu per a l'Unicaja en el descans– van capgirar el resultat (32-27, 16'). Les espurnes d'encert d'Aranitovic i Suggs van aturar momentàniament l'hemorràgia (35-34), però els locals van rematar el quart amb set punts sense resposta (42-34).

Tornant, va ser magnífica la posada en marxa de l'equip, buscant la cistella sense especulacions i trobant encert des de tots els angles. De nou, amb Tomàs aixecant la veu. Adobat tot amb un gran treball en les ajudes defensives, el Manresa va igualar a 50 (25'). Però Fogg va aparèixer, fatalment, amb tres triples i una assistència per un 2+1 (64-55) i, per postres, amb un quart triple en desequilibri en l'últim segon de quart (67-55). Massa càstig per a la feina feta i, en aquest precís moment de la temporada, un escenari mentalment de digestió impossible.