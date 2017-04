San Antonio i Toronto passen ronda

Els Spurs i els Raptors ja estan a la semifinal de conferència després de guanyar els partits que, aquesta matinada, els han enfrontat als Grizzlies i els Bucks. San Antonio sorprèn Memphis a domicili (96-103) i Toronto fa el mateix (89-92) a Milwaukee. El trio format per Kawhi Leonard, Tony Parker i LaMarcus Aldridge ha estat determinant en la victòria de l'equip de Pau Gasol sobre el del seu germà i sentencia l'eliminatòria en el sisè partit. Aquesta vegada, el més gran dels Gasol ha desaparegut en tots els aspectes del joc i ha completat el pitjor partit de playoffs que ha disputat en la sèrie. Marc ha jugat 45 minuts i ha anotat 5 de 12 tirs de camp, inclòs un triple de dos intents, i 7 de 8 tirs des de la línia de personal. En les semifinals de la Conferència Oest, els Spurs s'enfrontaran als seus veïns dels Rockets de Houston. El duel, purament texà, començarà dilluns, a l'AT & T Center de San Antonio.

A Milwaikee, l'escorta DeMar DeRozan, amb 32 punts, lidera l'atac dels Raptors, que superen els Bucks de Milwaukee i sentencien la sèrie per 4-2. L'equip de Toronto jugarà per segon any consecutiu les semifinals a l'Est i ho farà contra el botxí de la temporada passada, els Cleveland Cavaliers, que van escombrar 4-0 als Pacers d'Indiana en la primera ronda.