La torre lituana

No va participar en les semifinals contra l'Araski, i tampoc ho va fer dimecres a Salamanca. Ahir la seva presència es va convertir en essencial, sobretot quan a mitjan segon quart, Coulibaly va cometre la tercera falta, molt absurda. I això que, numèricament, Kristina Alminaite ha protagonitzat més d'una dotzena de duels amb més valoració, aquest curs.

L'Spar Citylift va plantejar el partit en termes semblants al primer i, a l'hora de posar en pràctica una defensa zonal, la pivot lituana va fer molt de mal a l'Avenida. Sobretot, perquè es posava al mig de la zona i negava el tir a una mitja distància rival que tant de mal va fer en el primer partit, amb Milovanovic i Elonu.

En el primer quart, tot i que la seva aparició ja es va notar, no va acabar de tapar la sagnia en el rebot defensiu, sobretot a partir de De Souza. Però on va incidir realment va ser en el segon, engrandint-se per tapar els camins a l'anella de l'Avenida i apareixent també en atac. I va ser eficient en l'execució d'atacs amb bona circulació de pilota (8 punts i 4/4 de dos durant el segon quart). Va continuar en la mateixa línia en el tercer quart, fins que les faltes van obligar el tècnic, Èric Surís, a enviar-la a la banqueta. Ja duia quatre faltes en el minut 26. Amb moltíssim partit encara per jugar.

Va tornar en el tram final, quan van eliminar Coulibaly per faltes i va agafar un rebot d'atac d'or els últims segons que va fer resoldre Leo Rodríguez (77-72).