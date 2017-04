La satisfacció era lògica ja que, al cinquè partit, es va poder superar l'Avenida i s'ha pogut portar la final a un tercer duel. “En línies generals, ho hem plantejat molt similar a dimecres, però la diferència ha estat que no hem tingut cap desconnexió important, com altres dies”, va exposar Èric Surís, que hi va afegir: “Hem estat de notable alt. Mai pot ser excel·lent perquè hem fet errades puntuals, a vegades per faltar-nos un punt de maduresa. En el segon quart, per exemple, hem anat a vestidors sense haver-nos posat en bonus.” El tècnic de l'Spar Citylift va destacar el pes que havia tingut la reaparació de Kristina Alminaite: “Que hàgim revertit la situació amb el rebot al final ha estat mèrit de tothom, però la presència de la Kris ha ajudat molt. A Salamanca, quan Coulibaly no hi era, havíem de serrar les dents per treballar i ens costava moltíssim agafar un rebot.”

Fontajau i Jordana