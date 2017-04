La Penya és escombrada a Vitòria (81-45)

El Divina Joventut ha de passar pàgina ràpidament del què ha viscut a Vitòria per concentrar-se en el transcendental partit de diumenge vinent contra l'ICL Manresa al Palau Olímpic on es jugarà la permanència. Els de Diego Ocampo han viscut aquest matí, en un Fernando Buesa Arena buit, una impotència absoluta en la setena derrota més gran de la història (81-45). Els verd-i-negres, tot i començar dominant 4-10 amb vuit punts de Jerome Jordan, ha quedat clavat en atac. Primer ha encaixat un parcial de 13-0 abans de la fi del primer quart (17-10) i després només ha anotat un sol triple en 10 minuts de joc. El matx ja ha quedat sentenciat abans d'arribar al descans '(39-18). Els vitorians han tret de la pista físicament als verd-i-negres que no han pogut desplegar el seu joc habitual. Tot i les moltes rotacions que ha intentat Diego Ocampo el nivell de joc del Baskonia ha estat tant alt que la Penya s'ha rendit a la gran superioritat dels vitorians. El segon temps ha estat de pur tràmit amb un Baskonia ja pensant en el play-off després de quedar fora de l'Eurolliga en ser eliminat del CSKA mentre la Penya sap que el cap de setmana vinent sí que ja no pot fallar si vol mantenir la categoria a l'ACB. La derrota verd-i-negre a Vitòria ha estat menys traumàtica perquè els seus tres rivals directes a la zona baixa (Betis, Obradoiro i Saragossa) també han perdut.