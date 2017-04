Pas enrere del MoraBanc a Bilbao (81-67)

El MoraBanc, que aquest migdia tenia l'oportunitat d'assegurar-se el bitllet pel play-off, li ha sortit tot del revés a Bilbao. No només hi ha perdut, sinó que en el tram final ha cedit l'average (+4 per als del Principat a la primera volta), fet que al final de la fase regular pot tenir un gran pes. Amb tot, els andorrans continuen tenint un triomf de marge sobre els bascos i, a falta de tres jornades del final, continuen depenent d'ells mateixos per disputar la fase pel títol.

El partit ha tingut constants alternatives. De la mà de Shermadini, el MoraBanc ha tibat la corda en el segon quart (28-35, 16') però el Bilbao ha reaccionat i ho ha intentat també en el tercer (46-39, 26'). Al final, Albicy ha pogut jugar tot i els problemes estomacals, però lluny del seu nivell òptim. Tot i això, els de Joan Peñarroya han arribat ben vius en el tram final (66-62, 36'). Però, han comès excessius errors que els locals no han desaprofitat per obtenir una victòria excessivament rotunda pel que s'ha vist sobre el parquet. Shermadini, amb 15 punts i 4 rebots ha estat el millor del MoraBanc.