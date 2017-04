Pas en fals del MoraBanc a Bilbao

Que el MoraBanc és molt poc fiable a domicili s'ha constatat tot el curs –el seu 2-13 només l'empitjoren l'ICL Manresa i el Saragossa– i ahir no va ser l'excepció. El dia en què tenia una gran oportunitat per quasi assegurar bitllet per al play-off va acabar sortint-li tot del revés. Tot i mantenir-se viu fins a la recta final (66-63, 36'), va acabar caient a Bilbao i cedint també l'average (+4 a Andorra per als de Peñarroya). Aquest fet ha reduït el seu avantatge a la mínima expressió –tan sols un triomf–, per bé que la nota positiva és que ho té encara tot a les seves mans en els tres últims partits. Això sí, el calendari no és pas agraït: València i Madrid al Principat i Betis a fora.

El rebot, una creu