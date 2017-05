Els Celtics colpegen primer i els Jazz eliminen els Clippers

Boston ha arrencat millor que contra Chicago la semifinal de la Conferència Est, que disputa davant Washigton. Els Celtics han guanyat els Wizards (123-111), tot i que el partit no ha tingut un bon inici per ells. Per la seva banda, els Utah Jazz han eliminat els Clippers de Los Ángeles en guanyar el setè, i definitiu partit, (91-104) i ara s'hauran d'enfrontar a Golden State.

Isaiah Thomas ha tornat a ser clau per als Celtics que, tot i que han encaixat un dur 0-16 que els ha sacsejat durant els dos primers períodes, han reaccionat en el tercer quart i han aprofitat la lesió al turmell de Markieff Morris per acabar derrotant els Wizards.

A Los Ángeles, Gordon Hayward ha anotat 26 punts i ha estat decisiu en el triomf a domicili de Utah Jazz davant els Clippers. L'equip de Salt Lake City debutarà en la semifinal de conferència demà dimarts, a San Francisco, contra els Golden State Warriors, que van escombrar Portland (4-0) en la primera ronda.