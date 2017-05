LeBron va fent

La temporada en l'NBA té prou partits perquè, qui més qui menys, pugui treure el cap –o tot el tors o tot el cos– en algun moment. Però quan arriba el maig i el juny la lliga pertany a LeBron James i qui la vulgui ha de passar comptes amb ell.

Vigents campions, els Cavs no perden un partit de play-off des del quart de la final de l'any passat contra els Warriors, enllacen nou triomfs des d'aleshores i LeBron James va fent. En el segon enfrontament contra els Raptors en la semifinal de conferència, l'aler d'Akron va anotar 39 punts i va superar Kareem Abdul-Jabbar en la llista històrica de màxims anotadors en partits de posttemporada. Com aquell qui no vol la cosa, LeBron, amb 32 anys i unes bones temporades encara per disputar, per poc que mantingui la mitjana que acredita en aquest play-off (34,2 punts per partit) superarà Michael Jordan en els propers dies. Quant als minuts, James en totalitza 8.636, és quart i quan acabi aquesta temporada només Tim Duncan n'haurà jugat més (9.370).

Pau i Marc