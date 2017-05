Partit de salvació

El primer partit de Juanan Morales com a president del Joventut a Badalona pot ser el que certifiqui de manera matemàtica la continuïtat de l'equip en l'ACB. Ho fa possible el fet que ahir el Betis perdés en la visita a la pista del Rio Natura, situació que, en cas de triomf verd-i-negre aquest migdia contra l'ICL Manresa, faria impossible que en les jornades restants el conjunt de Diego Ocampo pogués caure en la posició de descens que falta per adjudicar –l'altra és des de la setmana passada justament del Manresa.

Amb 10-20 de balanç i dos partits per jugar, el d'avui i el de dijous a la pista del Madrid –en l'última jornada la Penya descansa–, una victòria contra l'equip del Bages deixaria el Betis (8-22) sense possibilitats d'atrapar el Joventut. Ara bé, l'equip verd-i-negre no pot badar perquè una desfeta obriria la porta a un remot però possible quàdruple empat a 10-22 entre el Tecnyconta Saragossa, el Rio Natura, el Betis i el Divina Joventut, una combinació fatídica per als badalonins ja que en la lliga entre tots quatre seria cuer: Rio Natura (4-2), Saragossa i Betis (3-3) i Penya (2-4).

El partit d'aquest migdia arriba, d'una banda, després que diumenge passat la Penya acumulés un bon grapat de registres ofensius negatius en la seva visita a la pista del Baskonia i, de l'altra, amb l'equip del Nou Congost enllaçant sis desfetes, l'última dijous contra el Madrid. Són baixa Albert Miralles pels locals i Xavi Rey pels visitants.