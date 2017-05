Els Warriors, a un triomf de la final de conferència

Amb Kevin Durant com a estrella, els Warriors derroten els Utah Jazz a Salt Lake i aconsegueixen un avantatge de 3-0 en la sèrie semifinal de la Conferència. L'aler de Golden State ha anotat 38 punts i ha capturat 13 rebots per deixar el seu equip a un sol triomf de la final de l'Oest. Stephen Crurry, amb 23 punts, i Andre Iguodala, amb 11, han estat altres jugadors destacats. Els Jazz han estat liderats en atac per Gordon Hayward, amb 29 punts, i Rudy Gobert ha signat un doble-doble, amb 21 punts i 15 rebots. El quart partit de l'eliminatòria es jugarà dilluns, un altre cop a la pista de Utah.