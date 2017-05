Passeig per al Barça Lassa (87-53)

Tercer triomf consecutiu del Barça Lassa en la Lliga Endesa, que li permet conservar el quart lloc i l'avantatge de camp en la primera sèrie de play-off, a falta de dues jornades. El Montakit, que ja no s'hi jugava res, ha estat un rival molt tendre, entregat davant la primera dificultat que li ha aparegut (87-53).

D'entrada, els visitants han estat els que han marcat la pauta, gràcies al domini del rebot. De fet, en duien quatre d'ofensius a meitat de primer quart i Bartzokas ha demanat un temps mort, exigint més energia als seus (5-7, 5'). L'entrada de Diagné hi ha ajudat, així com la irrupció en pista de la segona unitat, amb menció especial per a Renfroe, molt lúcid en la direcció. Una tècnica a Bartzokas, molt nerviós en l'inici de partit, ha acabat d'activar l'equip que en un vist i no vist, ha tret de la pista el rival, sense recursos quan no trobava la inspiració de l'arc. A cop de triple i d'un joc molt coral –bon moviment sense pilota–, s'ha obert un forat immens a la mitja part (46-27).

I ben aviat s'ha vist que seria definitiu perquè el Montakit no tenia esma ni de fer pessigolles i el Barça Lassa, a la mínima que podia, encara es distanciava més. Així, i ja amb els menys disponibles a la pista –Munford i Peno, avui ocupant el lloc de Navarro, que ha descansat–, l'escletxa ha arribat fins a un +36, enfilant el darrer minut (85-49).

Vezenkov, amb 14 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. La nota negativa han estat les molèsties a la fàscia del peu esquerre de Diagné, que li han impedit jugar a la segona part