La Penya serà a l'ACB el curs vinent

El Divina Joventut ha certificat aquest migdia la seva permanència a la lliga ACB una temporada més en un curs complicat. Els verd-i-negres han guanyat amb una solvència impensable a l'ICL Manresa (100-66) en un derbi on no hi ha hagut història. Els manresans han abaixat els braços en el segon temps arribant a perdre de més de 30 punts en pràcticament tot l'últim quart. El matx ha començat amb molta igualtat fins a l'empat a 28 però a partir de llavors un parcial inicial de 14-2 ha donat una primera empenta als de Diego Ocampo (42-30). A la segona meitat els verd-i-negres han pujat una marxa més, ha estat més intens i ha passat per sobre dels manresans que després d'un triple de Sàbat ha trencat definitivament el partit (72-52). A partir de llavors el darrer quart ha estat un festival de la Penya amb una passivitat increïble de l'ICL Manresa que s'ha sumat a la festa. Al final Abalde ha plorat visiblement en el seu darrer partit amb la samarreta de la Penya al Palau Olímpic.