A un pas del ‘play-off'

El play-off, a tocar. La victòria del MoraBanc ahir al migdia contra el València per 89-84 al fortí andorrà –14 victòries a casa i només una derrota– i la derrota del Bilbao a Tenerife van deixar la classificació matemàtica per jugar pel títol, per als de Joan Peñarroya, molt, molt a prop a dues jornades del final. Si dimecres guanyen a Sevilla o el Bilbao perd contra el Baskonia, el MoraBanc jugarà pel títol.

L'equip del Principat va protagonitzar un triomf treballat contra la segona millor defensa de la lliga i un dels equips més sòlids. El 23-24 del primer quart, amb tres esmaixades de Walker, una bona circulació i ocupació dels espais per tots dos equips –sempre cercant la passada extra– i un 70% d'encert de dos punts ho va deixar tot obert de cara a un segon període en què Shermadini (22 punts i 10 rebots) va marcar diferències. Onze punts gairebé consecutius del pivot georgià, amb un gran domini a la pintura, va donar un +14 als locals (40-26 a dos minuts de la mitja part).

Giannis Antetokoumpo, l'estrella dels Bucks, gaudia a peu de pista de les evolucions del seu germà i de la defensa local –només dos punts del València en vuit minuts–, però tres triples dels taronges van maquillar el resultat abans del descans (40-35).

Els intents de Van Rossom des del triple en la represa no van evitar que els andorrans mantinguessin el seu marge i fins i tot l'ampliessin a dos minuts del final (65-50), gràcies als triples d'un enorme Walker (23 punts), davant la zona 2-3 de Pedro Martínez.

Un bàsquet de Shermadini va tancar el tercer acte amb les possibilitats intactes per als locals, que en l'inici del darrer quart van patir la consistència de Sato. Tot i això, Czerapowicz s'afegia a la causa amb dos triples i amb el 76-63, a set minuts del final, la victòria semblava més que ben encarrilada. Però l'ogre va aparèixer i un parcial de 2-15 en el darrer quart va posar l'empat a 78 a quatre minuts del final, i va començar un altre partit. Va ser llavors quan va irrompre la modesta figura del serbi Stevic –fins al moment amb 0/4– per donar oxigen al seu equip amb set punts gairebé seguits i un tros de tap sobre Sikma, decisius i suficients per assegurar un triomf vital. El play-off, gairebé al sac.