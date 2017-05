Una matinal rodona

La dinàmica d'un partit a la setmana li està provant, al Barça Lassa. El d'ahir ja és el tercer triomf seguit i, si bé els dos últims rivals estan com estan –el Betis, al fons del pou de la mediocritat; i el Montakit, sense cap estímul competitiu–, la realitat és que els blaugrana estan creixent, adquirint solidesa. Aspectes que li permeten esbandir d'una revolada un rival que, no cal obviar-ho, va entregar-se a la primera dificultat. L'equip, a tot això, ha escalat al tercer lloc, aprofitant l'ensopegada del Baskonia.

La posada en escena va ser tova, a mercè dels madrilenys i el seu domini del rebot. De fet, ja n'havien capturat quatre d'ofensius a meitat del primer quart, fet que va obligar Bartzokas a demanar temps mort per exigir més energia als seus (5-7, 5'). L'entrada de Diagné hi va ajudar, així com la de tota la segona unitat, amb menció especial per a Renfroe, molt lúcid en la direcció. El que va acabar d'activar el Barça va ser una tècnica a Bartzokas, molt nerviós des del salt inicial. A partir d'aquí, els blaugrana van apujar línies, van segellar el rebot a la seva anella i en atac van trobar la inspiració de l'arc i un joc molt coral, afavorit pel moviment sense pilota de tothom. El Montakit, sense encert ni recursos, era a la lona en la mitja part (46-27).

Ben aviat, després de la tornada de vestidors, es va veure que el combinat madrileny no es tornaria a aixecar. Cada acceleració local engrandia més la distància i, a les acaballes del tercer quart, els visitants ja havien renunciat a competir (62-36, 28'). Amb els menys habituals a la pista –Munford i Peno–, l'equip va saber mantenir el to i va acabar obrint una escletxa de +36, enfilant el darrer minut (85-49).