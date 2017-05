Perfilada la Penya del futur

Amb la permanència segellada, l'afició ja pensa en quin equip quedarà el curs vinent. Repassem, de moment, la situació de cadascú.

Albert Sàbat.

Acaba contracte. El de Llagostera ha fet una temporada impressionant, amb 9,9 punts de mitjana i un 45% d'encert en triples (74/166), i s'ha convertit en el base titular. S'ha guanyat la renovació i s'està pendent només de trobar un jugador de nivell que pugui exercir la posició de base i escorta.

Terry Smith.

Acaba contracte i no continuarà. Ha jugat 13 minuts de mitjana amb bona capacitat d'anotació però mala selecció i mala direcció d'equip. Va arribar temporalment per substituir el lituà Vasiliauskas.

Neno Dimitrijevic.

Fa dos mesos va signar quatre temporades més. La seva eclosió va sorprendre tothom. De l'Arenys d'EBA a ser clau en alguns partits. Però clarament necessita millorar, sobretot, en físic. La intenció és que estigui al primer equip.

Sergi Vidal.

Li queda un any de contracte amb un segon d'opcional. És peça clau pel que representa a l'equip, a l'ACB i en els moments importants. Té lideratge al vestidor i és un exemple per als joves.

Alberto Abalde.

Acaba la seva cessió. L'estiu passat va signar un contracte amb el València, que el va cedir una temporada a Badalona per acabar-se de formar. Les seves llàgrimes en el seu darrer partit al Palau Olímpic ho diuen clarament: no continuarà.

Albert Ventura.

Li queda un any de contracte. Té, però, una opció de sortida, tot i que s'ha guanyat no només continuar sinó que li allarguin el contracte. Un mirall per a tots els joves del planter amb un missatge clar: treballant s'hi arriba.

Luka Lapornik.

Té un segon any opcional però s'intentarà arribar a un acord. No ha rendit com s'esperava tot i la bona actitud.

Tomasz Gielo.

Acaba contracte. La Penya el vol renovar. A les seves mans està continuar si valora el que té a Badalona i el que pot créixer tant amb la Penya com amb Ocampo.

José Ignacio Nogués.

Li queden dos anys de contracte. Ha tingut molt mala sort amb les lesions aquest curs. Es pensa en ell com una peça del primer equip.

Xabi López-Arostegui.

Li queden dos anys més de contracte. Cal veure la confecció de la plantilla. Ha fet una segona volta de la LEB Or al Prat d'autèntic MVP. És jugador ACB de totes totes. La confecció de la plantilla condiciona el seu futur, perquè l'únic que es vol és que tingui minuts, o a la Penya o cedit a un altre club ACB.

Luka Bogdanovic.

Acaba contracte. El serbi coneix el club, coneix l'ACB i garanteix una sèrie de coses fixes, sobretot, tir exterior. No li poden augmentar la fitxa. Dependrà de les ofertes que tingui.

Garrett Stutz.

Acaba contracte. Ha après bàsquet i s'ha posat en forma, però no continuarà.

Jerome Jordan.

Acaba contracte. El club farà un esforç per retenir-lo, però té molt clares dues coses: no aniran al dret de tempteig si rep una oferta, i no estiraran més el braç que la màniga tot i que saben que és un jugador que marca diferències i que ha encaixat perfectament a Badalona i a la Penya.

Albert Miralles.

Acaba contracte. Té una lesió al dit de la mà que està intentant solucionar. D'entrada no es compta amb ell.

Diego Ocampo.

Té un any més de contracte i ell mateix ha confirmat que continuarà. És una opció perfecte per als joves.