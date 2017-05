Curry i Golden State, per la via ràpida

Stephen Curry ha tornat a liderar l'atac de Golden State en la clara victòria a domicili (95-121) davant Utah que ha decidit l'eliminatòria de semifinals de la Conferència Oest. Els Warriors han escombrat els Jazz per quatre victòries a zero i continuen invictes en els playoffs, seguint el mateix camí que Cleveland Cavaliers a l'Est. El seu rival en la final de conferència sortirà de la sèrie que disputen San Antonio Spurs i Houston Rockets, actualment empatada a dues victòries.

En el partit d'aquesta matinada, Curry ha anotat 30 punts, ha donat set assistències i ha capturat cinc rebots. El seu company Klay Thompson ha completat una destacada actuació, amb 21 punts, mentre que Kevin Durant ha arribat als 18 punts.