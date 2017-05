La clau del ‘play-off'

El MoraBanc té avui la primera (i gran) oportunitat d'assegurar de manera matemàtica el seu accés al play-off pel títol, fita que aconseguirà en cas que derroti el Betis.

El triomf és l'objectiu dels tricolor, òbviament, però la situació està tan ben encaminada que fins i tot una derrota li valdria, a l'equip de Joan Peñarroya (16-14). Seria així si també perdés el RETAbet Bilbao (14-16), que rep el Baskonia. Amb dues jornades per disputar-se, l'equip dels Pirineus sap que només no acabarà en la vuitena posició en cas que perdi tant avui com diumenge contra el Madrid i que, al seu torn, l'equip de Carles Duran derroti el Baskonia –partit clau per als de Sito Alonso per tal de no perdre, com a mínim, l'avantatge de camp en la primera eliminatòria del play-off– i diumenge l'Herbalife a Las Palmas. De nou, serà baixa Burjanadze, que fa tres setmanes que no s'entrena per una sobrecàrrega al genoll i que, com que quan ha jugat ho ha fet coix, tampoc serà utilitzat contra el Madrid. A banda d'ell, l'altre aspecte a notar des del punt de vista físic és que Czerapowicz ha de jugar amb un dit trencat de la mà.

Per al Betis el partit és una final: si perd no s'escaparà d'acabar en una de les places de descens, mentre que si venç li cal que el Manresa derroti el Tecnyconta per continuar viu.