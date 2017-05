Motius per ser competitiu

Independentment de l'homenatge a Montañez, avui al Nou Congost s'hi juga un partit. És l'últim del curs a casa, i qui sap si l'últim en un temps en la Lliga Endesa si els despatxos a l'estiu no eviten el descens a LEB Or. És per això que l'equip té ganes especials d'oferir una alegria en forma de triomf als seus. Com en els dos duels anteriors, Ibon Navarro no podrà disposar ni de Cvetkovic ni de Rey, lesionats.

A més de l'honor, l'ICL Manresa té un altre motiu per tenir la guàrdia alta. I és que el seu rival, el Tecnyconta, és un dels implicats –l'altre és el Betis– en la lluita per la permanència. L'equip aragonès depèn d'ell mateix i, si avui s'imposa a Manresa, se salvarà, passi el que passi en el Betis-MoraBanc. “Si no es nota que ens hi juguem la vida, malament rai”, diu el tècnic, Luis Guil.