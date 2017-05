Els Spurs són a un triomf de la final de l'Oest

Els Spurs s'han situat a un sol triomf de la final de la Conferència Oest després de superar en el cinquè partit als Rockets en un final d'infart (3-2). Els de Popovich han guanyat a la pròrroga i en el temps extra Manu Ginobili ha fet un tap a Harden en el tir que hauria forçat el segon temps extra. Kawhi Leonard s'ha lesionat en el tercer quart després de torçar-se el genoll. El sisè partit de la sèrie es disputarà al Toyota Center on els Rockets buscaran forçar el setè i definitiu partit de l'eliminatòria que seria a San Antonio. Quant al matx els Rockets han tingut una acció de Harden per guanyar el partit dins els 48 minuts però amb 101-101 li han xiulat falta en atac a 11 segons pel final. Després Mills ha anotat una cistella però era fora de temps.

Pels Spurs ha estat un gran triomf col·lectiu amb sis jugadors arribant o superant els 12 punts anotats amb Leonard com a màxim anotador (22) i gran partit de Patty Mills (20). Pau Gasol ha jugat 20 minuts i ha aportat 4 punts, 5 rebots i 2 assistències. Per part dels Rockets el millor ha estat, com sempre, Harden amb 33 punts secundat per Beverley 820) i Anderson (19).