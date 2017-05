Una derrota dolça

El MoraBanc Andorra (16-15) ha perdut aquest vespre a la pista del Betis (9-22) per un clar 76-59, una derrota que tanmateix no ha impedit que es classifiqui per jugar el play-off pel títol perquè el RETAbet Bilbao (14-17) ha caigut davant del Baskonia (64-75). El club dels Pirineus tornarà a jugar els quarts de final de l'ACB després de 22 anys.

La primera meitat del partit ha estat marcada per la mala entrada dels homes de Joan Peñarroya, sense ritme ofensiu, amb pèrdues i mals tirs (14-15). Els locals, molt nerviosos, tampoc tenien encert, però s'hi feien amb dents i ungles i això els ha permès arribar al descans amb l'equip andorrà lligat de mans i peus: 29-29 (21/64 tirs de camp entre tots dos equips).

En la segona part, els blanc-i-verds, molt necessitats, han sortit amb més determinació, un fet que, combinat amb les imprecisions dels tricolor –només Antetokounmpo ha ofert rèplica–, ha trencat completament i definitivament l'equilibri: del 33-32 del minut 22 al 50-36 al final del tercer quart, moment en el que s'ha conegut el triomf del Baskonia .

Diumenge l'equip tancarà la fase regular, a la Bombonera (18 h) i contra el Madrid, el que serà el seu rival en els quarts de final.