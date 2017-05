Regal a Montañez

En una temporada tan minsa d'alegries, ja tocava un dia rodó al Bages. El triomf no serveix de res en la classificació –el descens fa dies que es va consumar–, però sí que deixa un pòsit no tan agre a un curs per oblidar. I també va arrodonir l'adeu de Montañez, que va jugar ahir l'últim partit al Nou Congost com a professional i que, al final del matx, va rebre un homenatge ple d'emotivitat.

Nervis i orgull