Boston, a un pas de la final de conferència

Aquesta vegada va ser Avery Bradley i no Isaiah Thomas qui va conduir els Celtics a la victòria sobre els Wizards (123-101). Aquest resultat dóna avantatge a Boston en la sèrie (3-2) i el posa a un triomf de la Conferència Est. Bradley va esclatar, en una de les seves millors nits com professional, com més ho necessitava el seu equip i va aportar 29 punts. Al seu costat, el pivot dominicà Al Horford va tornar a reivindicar que la seva presència dins de la pintura és fonamental: va ser el segon màxim encistellador amb 19 punts, va capturar sis rebots, va repartir set assistències i va posar tres taps en 28 minuts damunt el parquet. Thomas, per la seva banda, va signar 18 punts, els mateixos que l'aler Jae Crowder.

El sisè partit es jugarà aquest divendres a Washington, on els Wizards s'han apuntat fàcilment les seves dues victòries. Si guanyen els Celtics, avançarien per rebre els Cavaliers de Cleveland en el primer xoc de la final de l'Est. Però si els Wizards aconsegueixen el triomf, la sèrie es decidiria en el setè partit, que hauria de jugar-se dilluns que ve al TD Garden de Boston.