Molt mala peça al teler

Amb la derrota d'ahir, el Barça arribarà a l'última jornada amb un 21-10 de balanç, empatat amb l'Unicaja i l'Iberostar i en molt mala posició per tenir avantatge de camp en els quarts. De fet, donant per pràcticament segur que el Baskonia guanyarà el Fuenlabrada a casa seva i se situarà amb 23-9, només podria acabar quart si venç a Santiago i acaba amb un 22-10 i l'Iberostar perd a casa amb l'ICL Manresa (5-26), faci el que faci l'Unicaja, i acaba amb 21-11 perquè els de Vidorreta tenen guanyat l'average particular al Barça. A banda de perdre l'empat senzill amb els canaris, també queda mal parat en el triple empat amb ells i l'Unicaja: en la lliga particular, 3-1 per als de Plaza, 2-2 per a l'Iberostar i un 1-3 per al Barça. Amb l'Herbalife (20-11), també hi té perdut l'average, i si perd contra el Rio Natura i els de Casimiro guanyen el Bilbao els blaugrana acabaran setens.