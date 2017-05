La Penya, sense possibilitats

El Divina Joventut va tancar ahir la temporada a la pista del Madrid, on simplement no va tenir cap possibilitat. El més destacable va ser un nou debut ACB d'un jove, Xabi López-Arostegui, que va tenir un bon paper. Les absències d'Abalde, Vidal i Nogués van fer que hi haguessin moltes rotacions per part de l'equip de Diego Ocampo. Ara, amb l'objectiu de la permanència a la butxaca i descansant en l'última jornada ACB, toca fer balanç, i hi haurà temps perquè la Penya no tornarà a jugar fins d'aquí a cinc mesos.

El matx va començar sense tensió, i això ho va aprofitar el Divina Joventut per agafar un primer avantatge amb cinc punts de Bogdanovic (4-9), però l'esbroncada de Pablo Laso va ser absoluta i la reacció, també. Els blancs van fer un parcial incontestable de 16-2, la primera estirada del matx (20-11). El Madrid ja estava llançat i un altre parcial, aquest de 10-0, va fer que la renda anés creixent (30-16). En el primer temps el màxim desavantatge va ser de 18 punts (40-22), però el partit era obert en el descans (44-32).

En el tercer quart hi va haver partit fins al 56-49, però llavors va aparèixer Sergi Llull, que va anotar 15 punts en aquest període –n'havia fet sis en la primera meitat–, i va deixar el partit vist per a sentència al final del tercer quart (77-54). En els últims minuts els blancs van agafar una renda de 31 punts (91-60) i el partit va perdre tota la intensitat amb accions individuals d'un i altre equip. I minuts de Suárez, jugador format en el planter verd-i-negre, que no ha tingut massa oportunitats aquesta temporada en el club blanc. La Penya farà ara una setmana de vacances i tornarà als entrenaments fins Sant Joan.