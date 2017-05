Warriors-Spurs. La final més esperada de la conferència oest està servida amb un duel apassionant. Els texans van fer una exhibició en el sisè partit de la sèrie al Toyota Center de Houston, on van infligir un autèntic correctiu a la franquícia de James Harden amb un bàsquet en estat pur. Els Spurs arriben així a la seva desena final de conferència –tenen cinc anells de campions– i aquesta vegada van donar un cop de puny sobre la taula sense la seva principal estrella, Kawhi Leonard, i sense Tony Parker. Ara totes les mirades crítiques es van centrar en Harden, que va acabar amb només 10 punts i amb un pobre registre de 2/11 tirs de camp. El guardó d'MVP se li allunya. La bona notícia va ser que els Spurs van obtenir el bitllet per a la final amb Pau Gasol de titular i vorejant el triple doble (10 punts, 11 rebots i 5 assistències). L'altra bona notícia per als Spurs és que Leonard podrà reaparèixer després dels problemes físics que va tenir en el cinquè partit de les semifinals de conferència contra els Rockets. Ahir van assegurar que Popovich va impedir jugar a Leonard perquè si hagués estat molt necessari hauria pogut jugar el darrer partit. La final entre els Warriors i els Spurs començarà demà (21.30 h, catalana) a la pista californiana i es tornarà a jugar la matinada de dimecres també a l'Oracle. El tercer i quart partit de la sèrie seran a l'AT&T Center de San Antonio el 21 i el 23 de maig.