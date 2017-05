Wall manté vius els Wizards

El base John Wall clava un triple miraculós que permet els Wizards guanyar el sisè partit de la semifinal de l'Est per 92-91 als Celtics. El setè partit entre Boston i Washington es jugarà dilluns que ve al TD Garden de Boston i el guanyador s'enfrontarà, a partir de dimecres, als Cavaliers, que defensen el títol de campions de la Conferència Est i de la lliga. Wall ha encistellat el triple salvador a 3,5 segons del final per donar la volta al marcador i convertir-se en l'heroi de Washington. El base s'ha recuperat d'un mal inici, en què ha encistellat només un de 12 tirs de camp. Finalment, ha fet 26 punts i 8 assistències. Ha estat l'escorta Bradley Beal, però, qui ha liderat l'atac dels Wizards amb 33 punts i cinc assistències.

Per part de Boston, Isaiah Thomas i els seus companys aquesta vegada no han pogut mantenir el curt avantatge que tenien en els últims minuts amb un parcial de 82-87. Thomas, que ha tornat a ser el màxim encistellador dels Celtics juntament amb l'escorta Avery Bradley, 27 punts cadascun, no ha encertat l'últim tir, que hagués significat la victòria per als seus i el bitllet per a la final de Conferència.