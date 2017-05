En mans dels altres

Quan semblava que el Barça Lassa podia redreçar el rumb –tenia a l'abast tancar en tercer lloc la fase regular–, va tenir una relliscada molt greu dijous al Palau Blaugrana que li pot condicionar la resta de la temporada. Ja no és només que, de cop i volta, se li hagi quasi volatilitzat la possibilitat de ser cap de sèrie en el play-off, sinó que l'Iberostar va tornar a demostrar que, quan té un equip amb cara i ulls al davant, els de Bartzokas són molt i molt volubles. De fet, els últims resultats s'havien edificat a partir d'un calendari plàcid i contra rivals descompostos (Betis i Montakit).

Els blaugrana ho tenen difícil per escalar alguna posició en l'última jornada. I és que, encara que guanyi, els rivals que té per sobre en la classificació i té a l'abast –Baskonia, Unicaja i Iberostar– s'enfronten a casa amb rivals que a priori són assequibles. En tot cas, tampoc pot badar, ja que, per sota, l'Herbalife li trepitja els talons i el podria enviar al setè lloc si ensopega.

Més que el rival que li toqui o la posició final, el que és imprescindible és que el Barça Lassa netegi la seva imatge, almenys per recuperar sensacions quan falta només una setmana per arrencar la fase pel títol. Lògicament, el Rio Natura no té el nivell d'un equip de play-off, per bé que ara és verinós. S'ha salvat i es voldrà acomiadar dels seus amb victòria, i no cal oblidar que fa uns dies, a Fontes do Sar, hi va claudicar el Madrid.

La victòria també impediria que l'actual fos la pitjor fase regular, quant a percentatge de triomfs del segle XXI. Ara acredita un 21-10 (67,7%), que s'enfilaria a un 68,7% si venç o cauria a un 65,6% si no pogués superar el combinat gallec. Les pitjors xifres en aquest període van ser un 23-11 (67,6%) en tres ocasions i en lligues de divuit equips. Va ser la temporada 2003/04, amb Pesic; la 2006/07, amb Ivanovic, i la 2012/13, amb Pascual. En totes tres, però va ser cap de sèrie a quarts.