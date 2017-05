Victòria infructuosa

El Barça Lassa va fer la feina ahir a Santiago, però com que no l'havia fet dijous al Palau contra l'Iberostar ha acabat sisè de la fase regular i no segon –en el triple empat amb Baskonia i València era primer–. És a dir, per primera vegada des de la temporada 1997/98 no tindrà avantatge de camp en els quarts de final, una sèrie al millor de tres partits que l'enfrontarà al València a partir de dissabte. En cas de superar-la jugaria contra el vencedor del Baskonia-Herbalife.

De mica en mica