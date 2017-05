Un mur infranquejable

Com va passar en els dos duels anteriors del curs, ahir el MoraBanc va cedir en la pròrroga contra el Madrid. Si bé els blancs es van presentar al Principat sense puntals (Ayón, Llull i Randolph), van tenir el control fins que en el 4t parcial, la rauxa local –especialment, d'Antetokounmpo– va estar a punt de capgirar-ho tot. I, en el temps addicional, Nocioni va ser decisiu i va convertir l'equip blanc en el segon que saqueja la Bombonera (14-2), rere el Baskonia.

L'inici va ser trepidant. Si habitualment ja són equips que aposten per la verticalitat, que cap no s'hi jugués res encara ho va atiar més. Això sí, d'entrada, cap estava fi en el tir tot i tenir bones situacions. El Madrid, però, va trencar la dinàmica en el tram final del parcial, amb 4 triples seguits (3 de Rudy i 1 de Suárez), i això va estirar el resultat (13-22).

No és que el MoraBanc fes mals atacs, però no produïa de fora. Sort en va tenir d'aquesta fase de rebot ofensiu, per fer punts de tant en tant. En tot cas, era insuficient per mantenir-se a prop d'un rival amb l'avantatge disparat per l'encert exterior de Nocioni (20-37, 16').

Ja se l'havia vist al tram final de segon quart, però va ser en el tercer quan Shermadini va guanyar pes. L'equip el buscava i ell responia, per bé que l'encert des de l'arc blanc impossibilitava ajustar resultat. Però els andorrans no es van rendir i, endurint la defensa i fent-se amos del rebot –en l'últim parcial, 8 d'atac que li van donar 10 punts, amb gran feina d'Stevic–, van retallar cada punt fins que Antetokounmpo va empatar quan faltaven 10,9 segons. En l'acció posterior, fins i tot el mateix grec va tenir un triple per guanyar i per evitar la pròrroga. Allà, el MoraBanc va tenir la victòria a prop, però li va tornar a escapar. Tindrà una altra oportunitat al play-off.